Corso di fotografia con Attilio Pavin

Il grande fotografo vicentino Attilio Pavin metterà ancora una volta a disposizione la sua esperienza nella nuova edizione del suo corso "Scrivere con la luce": la prima serata è fissata per lunedì 19 ottobre alle ore 20:30 presso la sede di Spazio6.

Si tratta di un corso di fotografia non convenzionale in cui, dopo una breve introduzione alle nozioni tecniche di base, ci si concentrerà sull'utilizzo della luce per aprire a ciascun partecipante possibilità espressive nuove. Il corso è rivolto a chiunque desideri apprendere o approfondire l'approccio all'immagine fotografica, indipendentemente dal mezzo e dal supporto fotografico che si intende utilizzare (reflex, digitale, analogica, colore o bianco nero).

​Sotto la guida esperta e calorosa di Attilio Pavin, la cui conoscenza e grande esperienza viene messa a completa disposizione, si tratteranno gli aspetti teorico-tecnici e pratici della fotografia con uscite serali e diurne. Una particolare attenzione sarà rivolta alla fotografia artistica come forma espressiva di ogni individuo soffermandosi sulla composizione e sull'uso della luce.

E' previsto un numero ristretto di partecipanti per dare a ciascuno la possibilità di approfondire in modo consapevole le basi della tecnica fotografica e di ricercare insieme soluzioni espressive basate sulle esigenze comunicative e stilistiche personali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ulteriori informazioni o per iscriverti, non esitare a contattare Attilio al numero 340 8202248 oppure scrivendo a studio@attiliopavin.it.