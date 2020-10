Al via un corso gratuito di informatica di base per donne

Cercando il lavoro in collaborazione con l'ente di formazione Performare Srl propone un percorso gratuito di alfabetizzazione informatica di base di 26 ore, rivolto a donne disoccupate, in cerca di prima occupazione o inattive, senza limiti di età, domiciliate o residenti in Veneto.

Il corso è pensato principalmente per utenti con scarse o nessuna competenza informatica con l'obiettivo di renderle autonome nell’utilizzo di semplici funzioni tecnologiche.

L'iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Il Veneto delle donne", finanziato dalla Regione del Veneto, per il quale l'ente di formazione capofila Performare Srl, in collaborazione con la rete di Cercando il lavoro, propone percorsi a favore della crescita occupazionale femminile in un mercato del lavoro sempre più tecnologico e in "modalità agile".

Per partecipare è necessario inviare la domanda e la scheda di adesione, disponibili sul sito di Cercando il lavoro, con gli allegati obbligatori all’indirizzo selezione@performare.net oppure tramite fax al numero 0444-277939. In alternativa la documentazione può essere consegnata a mano direttamente presso la sede di svolgimento del corso.

La candidata sarà successivamente contattata in caso di richiesta di perfezionamento documentazione oppure sarà comunicato l’esito della selezione da parte della commissione.

Per info: Cercando il lavoro, tel. 0444/221910 - cercandoillavoro@comune. vicenza.it.