Al via corsi di formazione gratuiti a Vicenza e provincia

ENGIM si dedica all’orientamento, alla formazione e al supporto dei giovani e degli adulti che vogliono essere guidati nella ricerca del lavoro. Offre percorsi di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione e accompagnamento al lavoro, al fine di promuovere la crescita personale e professionale delle persone. Sono in programma per maggio e giugno corsi gratuiti per vari percorsi formativi. Per alcuni è previsto l'assegno per il lavoro, cioè sono retribuiti.

Corsi Vicenza e provincia

Maggio 2022 - ENGIM Tonezza - Processi artigianali e di trasformazione agroalimentare

Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 5° Anno per la specializzazione nelle tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare.

800 ORE. GRATUITO. SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE - LIVELLO EQF IV. 400 ORE DI TEORIA E DI LABORATORIO. 400 ORE DI STAGE IN AZIENDA IN MODALITÀ DUALE. CORSO IFTS - 5° ANNO

Maggio 2022 - ENGIM - Vicenza - Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo

Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 5° ANNO per conseguire la specializzazione nell'ambito delle tecnologie di industrializzazione e robotica 4.0

800 ORE. GRATUITO. SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE - LIVELLO EQF IV. CORSO IFTS 5° ANNO. 400 ORE IN AZIENDA - MODALITÀ DUALE. 400 ORE IN AULA E IN LABORATORIO

Maggio 2022 - ENGIM - Thiene - Pasticceria.Torte, biscotti, creme e gelati. La pasticceria è la tua passione? Diventa un/a Pasticcere/a professionista.

40 ORE. GRATUITO. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. LABORATORIALE A THIENE. ASSEGNO PER IL LAVORO

Maggio 2022 - ENGIM - Vicenza - Strumenti e tecniche di incastonatura per il settore orafo

Un corso di specializzazione per lavorare nel settore orafo. Molto ricercato da aziende del settore che stanno cercando persone da assumere.

40 ORE. GRATUITO. ATTESTATO DI FREQUENZA. VICENZA. STAGE NELLE AZIENDE DEL SETTORE

Maggio 2022 - ON LINE - E-Commerce avanzato

Vuoi perfezionare le tue conoscenze in ambito E-Commerce? Ti piace il digital marketing per arrivare a vendere on line prodotti e servizi? Ora puoi fare passi avanti per entrare nel mondo della vendita on line in forte espansione.

48 ORE. GRATUITO. ASSEGNO PER IL LAVORO - AXL. ON LINE A DISTANZA

Giugno 2022 - ON LINE- E-Commerce livello base

Investi su di te e dai una spinta alla tua carriera professionale in un ambito oggi richiestissimo da aziende e realtà che operano nel settore delle vendite.

48 ORE. GRATUITO. ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ASSEGNO PER IL LAVORO AXL. ON LINE

REFERENTE CORSI Lorenzo Messina

TELEFONO 0444 322903

EMAILengimveneto@engimvi.it

SEDE Contra’ Vittorio Veneto, 1 Vicenza