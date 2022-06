"Colloquio di lavoro e self-empowerment", corso gratuito del comune di Vicenza

Corso gratuito offerto dal Comune di Vicenza (inizio, a raggiungimento del numero minimo di partecipanti). Lezioni per trovare la propria strada nel mondo del lavoro, su come avere consapevolezza dell’ambiente e delle caratteristiche da valorizzare. Un breve percorso per preparasi al colloquio e a riconoscere le qualità che si possiedono, una esperienza in cui i partecipanti verranno stimolati a diventare protagonisti della propria vita, esercitando su di essa il giusto controllo.

REQUISITI per la partecipazione:

- ESSERE INOCCUPATI

- età minima 19 anni (completamento obbligo istruzione)

- prenotare un appuntamento presso lo Sportello per effettuare iscrizione al corso

INFO, ISCRIZIONI e PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI scrivere al seguente indirizzo: sportellolavoro@comune.vicenza.

CORSO 1: IL COLLOQUIO DI LAVORO E IL SELF- EMPOWERMENT (20 ore- in presenza )

Il corso avrà un taglio fortemente esperienziale (giochi-esercizi-simulazioni), affronterà non solo aspetti tecnici del colloquio di lavoro ma soprattutto fornirà un'analisi sulla consapevolezza delle proprie competenze e l'importanza del proprio progetto professionale, quali elementi necessari e propedeutici alla ricerca di lavoro.

Corso in presenza (non on line).

CORSO 2: WEB PER LA RICERCA LAVORO (12 ore - ON LINE)

Strategie e tecniche per la ricerca lavoro mediante i principali tool informatici gratuiti e a portata di tutti.

Il corso ha lo scopo di trasmettere al partecipante le nozioni fondamentali per utilizzare in modo ragionato, consapevole e strategico i principali motori di ricerca lavoro on line, i siti web delle agenzie per il lavoro e i canali di ricerca lavoro disponibili in rete a costo zero.

Preferibile avere a disposizione un PC o un tablet per operare con facilità durante gli esercizi pratici guidati.

MODULO DI ISCRIZIONE che dovrà essere inviato, con annesse, firma del modulo privacy, foto di carta di identità e codice fiscale al seguente indirizzo: sportellolavoro@comune.vicenza.it