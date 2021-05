Abilmente: al via i corsi per le creative del fai da te

Un’ampia varietà di workshop e attività ispirate a tutte e cinque le aree iconiche della manifestazione Abilmente: Carta, Scrap & Colore, Bijoux, Decorazione, Cucito & Filato, Ricamo. Il palinsesto dei quattro giorni sarà disponibile sul sito di manifestazione. Dal 27 al 30 maggio 2021 il ritrovo per la community delle creative italiane è su piattaforma online con Abilmente Academy, l’evento digitale da non mancare per le amanti del Do It Yourself che sono solite animare i padiglioni della Fiera di Vicenza.

È infatti recentissimo l’annuncio che normativamente le fiere potranno svolgersi solo dal 15 giugno e Italian Exhibition Group, ha prontamente progettato un’evoluzione digital del Salone delle Idee Creative. Sulla piattaforma web di Abilmente Academy esperti e neofiti potranno trovare il laboratorio più adatto alle proprie inclinazioni, seguire i passaggi illustrati dalle crafter, porre domande e interagire via chat con le insegnanti creative. Accanto alla grande offerta di corsi gratuiti anche attività a pagamento e numero chiuso in videoconferenza, rivolte a chi cerca un percorso avanzato e maggiore interazione con l’insegnante.

Ogni creativa che si rispetti desidera i migliori strumenti e i materiali più innovativi per dare sfogo alla propria creatività, per questo Abilmente Academy connetterà il pubblico con i più importanti shop online per acquistare il necessario, con un occhio attento alle ultime novità.

ABILMENTE LAB È IL LUOGO DOVE LA CREATIVITÀ PRENDE VITA PER DAVVERO

Tanti corsi e laboratori per te che sei una creativa alle prime armi e anche per te che lasci tutti a bocca aperta con le tue creazioni.

CUCITO - Una guru dell'ago e filo saprà insegnarti tanti trucchi del mestiere, ma anche tanti consigli e suggerimenti pratici che ti faranno amare ancora di più l'arte del cucito.

CROCHET - Il mondo del crochet non sarà più un intreccio misterioso! Con Roberta Castiglione imparerai tutti i segreti di questa tecnica e filo dopo filo riuscirai a tessere la tua meravigliosa opera creativa!

CALLIGRAFIA - Il Laboratorio Calligrafico "The Quick Lazy Dog" apre le sue porte per far conoscere l'arte dello scrivere a mano. Barbara Pallaro e Claudio Mezzo arrivano carichi di dimostrazioni gratuite e corsi di introduzione alla Calligrafia con diversi strumenti.

Calami, pennini, brush pen, inchiostri, creatività e simpatia saranno gli ingredienti di questo viaggio. Passate a trovarli!

PROGRAMMA CORSI

TESSITURA - La tessitura è l'arte di costruire un tessuto. Si dice: "Impara l'arte e mettila da parte" noi rispondiamo: "Impara l'arte e non smettere più!" Cosa può esserci di meglio di un workshop con delle maestre da cui imparare tessitura ed arazzo?

FELTRO - Ritornano le feltromagie di lana cardata! Laboratori per super esperte e per principianti, sia ad ago che ad acqua che avranno tutti come tema il "bosco". Personaggi, animali, foglie e fiori prenderanno forma tra le tue mani per diventare morbidi gioielli e accessori per l'home decor autunnali (eh sì non preoccuparti, daremo già un cenno Natalizio!) Ma non mancheranno nemmeno gli attesissimi lavori in feltro pittorico.

UNCINETTO FREEFORM - Per le vere crochet addicted (come te , vero?!) non è mai tempo di fermarsi, perchè si sa, chi dorme non piglia punti... In arrivo un super corso di uncinetto freeform, tenuto dall'abilissima Laura Soria che riuscirà a rendere semplici anche i passaggi più complicati di questa tecnica.

TOMBOLO E TECNICHE ANTICHE - Lo scopo dell'Associazione ETRA è quello di affermare, valorizzare e diffondere le arti manuali, in particolare la tecnica del Merletto a fuselli. La tua passione creativa ha radici profonde? Riscopri con le maestre e le allieve di ETRA l'arte del produrre con le proprie mani, utilizzando una antichissima tecnica che tanto ha arricchito la nostra tradizione.

PATCHWORK - 4 Associazioni di Patchwork + Associazione Nazionale Quilt Italia + tanta voglia di imparare e condividere questa passione = Corsi e dimostrazioni che non puoi assolutamente perdere se ti vuoi specializzare o avvicinare al mondo multicolore del Patchwork!

ABILMENTE

E' la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, comprende tre appuntamenti annuali:

- Abilmente Primavera nel nuovo format Abilmente Academy: 27-30 maggio 2021, nella piattaforma digitale

- Abilmente Roma, 23-26 settembre 2021, in Fiera Roma

- Abilmente Autunno, 14-17 ottobre 2021, nel quartiere fieristico di Vicenza

https://www.abilmente.org/it