Al via i corsi per acconciatore/parrucchiere

L'acconciatore è in grado di effettuare tagli ed acconciature dei capelli e della barba conformi alle caratteristiche d'aspetto ed alle specificità stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti chimico-cosmetologici del capello rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti cosmetici, tecnologie e strumenti in linea con le tendenze più innovative.

QUALIFICA PROFESSIONALE

Per lavorare in proprio o come dipendente in un salone, è necessario ottenere la qualifica professionale di acconciatore, seguendo percorsi formativi.

IL CORSO

I principali argomenti trattati sono:

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di dispositivi igienico-sanitari nei processi di acconciatura;

struttura anatomica del capello e della cute;

principali problematiche del capello e del cuoio capelluto (caduta dei capelli, forfora, ecc.);

tipi di melanine ed anomalie di pigmentazione del capello;

tipologia e modalità di applicazione dei prodotti tricologici;

processo di detersione dei capelli: temperatura dell'acqua, umidificazione, distribuzione di prodotti detergenti e ristrutturanti, tempi di posa, massaggio e risciacquo;

processo di fissaggio della permanente: prelavaggio, montaggio dei bigodini, applicazione del tioglicolato d'ammonio, tempi di posa, risciacquo ed applicazione del liquido neutralizzante;

strumenti e tecniche di montaggio per la piega permanente (avvolgimento direzionale, a spirale, ecc.); attrezzature, prodotti e procedure per la messa in piega e l'acconciatura;

strumenti, tecniche e processo del taglio;

scala dei colori e le tecniche di colorazione/decolorazione dei capelli (tecnica del colore pieno, meches, colpi di sole, ecc.);

tecniche di applicazione di posticci per l'acconciatura;

tecniche e strumenti per il trattamento della barba;

tecniche di comunicazione e relazione con il cliente;

principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza e sicurezza sul luogo di lavoro.

Acconciatore: abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale

L’acconciatore interviene nelle diverse fasi di preparazione, trattamento e realizzazione dei modelli di acconciatura femminile e maschili.

• Esegue la diagnosi del cuoio capelluto,

• prestazioni e trattamenti sui capelli mediante l’applicazione di prodotti cosmetici,

• tagli di diverso tipo,

• trattamenti per la cura e la conservazione dei capelli e anticalvizie,

questa figura professionale si inserisce in laboratori e saloni del settore di varie dimensioni.

Data: Ottobre 2020

Luogo: Centro Servizi Formativi di Vicenza

DESTINATARI:

- Il corso è rivolto a tutti coloro che, attraverso autocertificazione (ai sensi del DPR n. 445/00) dimostrino di aver adempiuto al diritto dovere all’istruzione e formazione o che ne siano stati prosciolti, nonché di essere in possesso di qualifica biennale di ore 1.980o triennale di 3.200 di acconciatore.

PREREQUISITI:

- Per i cittadini stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana come indicata dalle normative regionali.

ATTESTAZIONE FINALE:

- Attestato di Abilitazione, previo superamento dell’esame finale

DURATA:

- 900 ore di cui:

• 300 ore di teoria e pratica

• 600 ore di stage

PREZZO:

- 2.000,00 €

ENAIP

Via Napoli, 11 Vicenza

Telefono 0444326685

Sito internet www.enaip.veneto.it