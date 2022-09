Zwanze day 2022: The Drunken Duck celebra la birra Cantillon

La birreria di Quinto Vicentino The Drunken Duck ha in programma il 24 settembre 2022 una serata speciale: Zwanze day.

Lo Zwanze è un evento a livello mondiale che coinvolge le più importanti birrerie selezionate in tutto il mondo direttamente dalla Brasserie Cantillon.

Come ogni anno il TDD è in prima linea per dare fondo alle scorte Cantillon per un intero giorno.

Parlando di Cantillon la parola tradizione è d’obbligo. Birrificio a conduzione familiare nato nel 1900 nel sobborgo di Anderlecht a Bruxelles, Cantillon è riconosciuto come la massima espressione storica del lambic.



Ore 12:00: apertura pAb e del nuovo Lambic Bar al piano di sopra

Ore 21:00: apertura Zwanze 2022 (Poivre de Gorilles al pepe nero)



Per l’occasione saranno disponibili due kit degustazione:

Kit 1: 2 degustazioni a scelta + Zwanze = 13€

Kit 2: 4 degustazioni a scelta + Zwanze = 19€



Prenotazione kit e tavoli disponibili fin da subito con uno starnazzo al 3474712738.