Zwanze day 2021: il giorno più agrodolce dell'anno ritorna al Drunken Duck

L'evento più sour dell'anno ritorna con un ingrediente d'eccezione: le arance

Lo Zwanze 2021 si chiama Parasol, ovvero "ombrellone", ed è un omaggio all'aranciata belga bevuta a quei tempi.

Per usufruire dello Zwanze e di tutte le più meglio acidità che verranno sbocciate per l'occasione, potete munirvi del kit degustazione da 15 euri contenente:

- bicchiere con tacca 10cielle (misura legittima solo per questa occasione)

- 2 assaggi alla spina



Prenotazioni starnazzando un whatsapp al 347 471 2738

