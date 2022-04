Zovencedo cuore dei Berici: dalla Casa Rupestre alla Valle del Calto

Un'escursione piacevole e varia nel cuore dei Berici, tra boschi, prati, valli, torrenti e innumerevoli sorgenti e lavatoi. Con questo itinerario si va a scoprire la Sengia del Meoni, la casa rupestre di Zovencedo, per poi scendere nella valle del Calto con i suoi mulini, passando anche per il Cuolo del Vecio Possibile e il vicino Cuoleto de Nadae, oggetto di recenti e interessanti scavi archeologici.

Una bella camminata per un fantastico pomeriggio nei Berici! Foto: Casa rupestre comune di Zovencedo.

SABATO 30/4/2022

Luogo e ora di ritrovo:

Ore 14:30 davanti alla chiesa di Zovencedo

Dati tecnici:

-Lunghezza: 8 km circa

-Dislivello in salita: 400 m circa

-Impegno e difficoltà: medio/facile

-Rientro previsto per le 18:30 circa (variabile a seconda del passo e delle pause).

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

- Pila frontale o torcia (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato AIGAE, tessera VE352.