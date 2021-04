Yoga del risveglio al Castello di Thiene

Per fare il pieno di energia, sciogliere le tensioni e regalarsi una pausa di benessere per affrontare al meglio la giornata al Castello di Thiene si avrà modo di praticare yoga con Arianna di hari yoga, insegnante certificata RYT 500 e Yoga per la Gravidanza ed il post-parto.

Svegliarsi il mattino e ritrovare subito il nostro equilibrio attraverso il respiro, il movimento, ascoltando il nostro corpo e la nostra mente con il canto degli uccelli, a contatto con la natura e circondati dalla bellezza.

Ingresso:

Il costo è di 12 euro p.p. a lezione

E' compreso nel costo la visita al Castello in autonomia.

E’ richiesta la prenotazione dal sito www.castellodithiene.com cliccando sul bottone rosso “prenota on line”

L'evento avrà luogo al raggiungimento di minino iscrizioni fino ad esaurimento posti. Si terrà anche in caso di brutto tempo.

Chiusura iscrizioni 24 ore prima

Informazioni:

info@castellodithiene.com- tel. 329 8541962

info@hari.yoga – tel. 340 9449108

Verranno rispettate le norme anti-Covid imposte da DPCM.