Yacaré - proiezione docufilm

Proiezione straordinaria del docufilm di Andrea Colbacchini “Yacaré, un caimano alla fine del mondo” sulla Romeo Expedition condotta dal Museo Zannato in Argentina nello scorso 2022, per celebrare la Giornata Mondiale della Biodiversità 2024.

L’evento si svilupperà in due incontri imperdibili:



– Ore 9.00 proiezione per le scuole di Montecchio Maggiore presso la Sala Civica Corte delle Filande



– Ore 20.30 proiezione aperta a tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti presso il Cinema san Pietro a Montecchio Maggiore



I RomeoExplorers e il regista saranno presenti alle proiezioni per discutere con il pubblico sul ruolo dei musei nella ricerca scientifica e nella conservazione della biodiversità del nostro pianeta.