Workshop: ritratto in studio con modella

Sabato 6 Aprile 2024 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Thiene (Vicenza)

Questo workshop si rivolge a quanti vogliano approcciare il mondo della fotografia di ritratto in studio.

Sarà data particolare importanza alla relazione con il soggetto, per la ricerca di un risultato fotografico emozionale che vada oltre il piano puramente estetico. Altrettanto importanti saranno la condivisione ed il confronto con gli altri partecipanti, in un momento di incontro e crescita collettiva.



Per partecipare è necessario portare una fotocamera digitale dotata di slitta flash con un obiettivo (consigliato un 50mm o equiv.) ed un computer portatile per l’editing e postproduzione delle foto. Prerequisiti: uso manuale di tempi e diaframmi, bilanciamento del bianco, uso di un programma di editing e postproduzione, desiderio di mettersi in gioco. Saranno a disposizione trigger, 2 luci flash con diffusori, fondali, acqua e caffè.