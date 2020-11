Avete voglia di sperimentare l'acquerello e preparare alcuni soggetti natalizi? Potrete impreziosire i vostri auguri con dipinti, biglietti e chiudi pacco originali, creare copertine di quaderni uniche o anche raffinate decorazioni per i vostri alberi! Tutto su carta e rigorosamente ad acquerello!

Con Spaziodrops ha pensato a tre appuntamenti diversi, ognuno con un proprio stile per incontrare ogni gusto!

Ecco le nostre proposte:

Giardino di Natale

Sab 28 Novembre

9.30 - 12

Sweet Christmas

Sab 5 Dicembre

9.30 - 12

I Classici

Sab 12 Dicembre

9.30 - 12

Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità online in un gruppo Facebook dedicato dove resteranno visibili anche per chi non potrà seguire in diretta, in modo da vederlo quando più vi sarà comodo.

Costi:

Incontro singolo : 20€

Pack 3 incontri: 55€

Workshop di Natale - Evento online

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivete a info@spaziodrops.it

