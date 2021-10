Stand up comedy, mostra, un viaggio nel mondo del lavoro oggi

SILENT LAB | dalle 16.00 alle 19.00 ai Giardini Salvi - dalle 19.30 alle 20.30 a Porto Burci



"Si descriva in tre parole. Dove si vede tra 5 anni? É sposata? Vorrebbe avere un figlio nei prossimi tre anni?Assumiamo solo persone laureate con 110 e lode. Cercasi stagista con esperienza (minimo 2 anni)."



Il Silent Lab “Work in progress” nasce dall’idea di condurre lo spettatore nel vivo di queste domande che caratterizzano il mondo del lavoro.

Una cuffia, una storia e tre personaggi: ciascuno spettatore avrà modo di mettersi nei panni di uno dei personaggi attraverso i suggerimenti che verranno forniti dalla voce in cuffia. Sarà lo spettatore a scegliere come comportarsi davanti ad alcune tappe.



MOSTRA | dalle 19.00 a Porto Burci

Un esposizione di esperienze lavorative surreali, contratti di lavoro assurdi, offerte di lavoro imbarazzanti e catturano l’amarezza del mondo del lavoro, da addolcire con un aperitivo al circolo Cosmos a Porto Burci.



STAND UP COMEDY CON HOREA SAS | alle 20.30 a Porto Burci

Horea Sas nasce in Transilvania, Romania, nel 1993. Emigra con la famiglia a Milano all’età di due anni, poi a Carpanè (VI) dove cresce. Inizia ad esibirsi nel 2019 al Teatro l’Avogaria di Venezia; frequenta poi il circuito dei piccoli locali del nord Italia. Nel 2020 partecipa alla settima stagione di Stand Up Comedy su Comedy Central. Tra lavori saltuari e università concluderà l’evento con un suo pezzo sul mondo del lavoro.



INGRESSO LIBERO, consumazione con tessera ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell’evento. Per il silent play e la stand up comedy a Porto Burci è consigliatissima la prenotazione qui: https://tinyurl.com/jb4ebxss

In linea con la normativa vigente, per l’accesso è necessario il possesso di Green pass. Clicca qui per info: https://www.portoburci.it/modalita-daccesso/





Info: https://www.portoburci.it/react/

