Woman power partymixx on line

Unisciti a noi di Jazzercise per festeggiare la " fFORZA DELLE DONNE" con un evento in live streaming.



Lunedì 8 marzo, in diretta zoom, sarà possibile allenarsi con quattro istruttrici del team del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center di Monticello Conte Otto e con una lezione speciale studiata per celebrare le donne e la loro forza nel giorno della loro Festa.



La lezione sarà disponibile per un'intera settimana sulla piattaforma Jazzercise Replay.



Per informazioni sull'evento e per avere il link per la diretta e per il replay:



Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center

0444-946752

jazzercise.vi.nord@gmail.com