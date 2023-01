'Wolfszeit, il tempo dei lupi' al teatro Kitchen

Sabato 14 gennaio 2023 ore 21.00 Compagnia Piccolo Canto presenta WOLFSZEIT – IL TEMPO DEI LUPI con Swewa Schneider al Kitchen Teatro Indipendente a Vicenza.

Una donna del cui padre non si sa nulla. Una scatola di cui non si capiscono le foto, le lettere, i ritagli di giornali. Un’ossessione per la figura di Marlene Dietrich e il continuo ritorno di una canzone: Lili Marlene.

Lo spettacolo ruota attorno alla ricerca da parte di una figlia della storia del padre che da giovanissimo ha combattuto con l’esercito tedesco nella seconda guerra mondiale, ma che per tutto il resto della vita ha riservato un rigoroso silenzio sulla sua adolescenza.

Il tempo dei lupi è composto da verità assolute e dal bisogno di aderire a un mito condiviso. Un giovane tedesco che dal sogno ben presto precipita nella voragine del totalitarismo, della guerra e della sconfitta.

La storia individuale si intreccia con quella di una generazione travolta dalla dittatura e con la figura di Marlene Dietrich, icona di bellezza, ma anche emblema utopico di pace.

Una donna tedesca che senza timore si schiera contro il regime nazista, e che in Germania, in una Berlino ridotta in macerie, torna in uniforme americana. Anche il giovane tedesco rientra in patria, ma sconfitto. La sua scelta e? il silenzio. Solo una canzone, Lili Marlene, rievoca quei tempi.

Che eredita? lascia ai propri figli la sua storia? La figlia si interroga sulla solitudine di chi e? tornato: come si continua a vivere dopo aver perso ogni riferimento collettivo? I frammenti di una storia familiare si trasformano in un’indagine sulla memoria collettiva.

Sabato 14 gennaio 2023 ore 21.00 Compagnia Piccolo Canto WOLFSZEIT – IL TEMPO DEI LUPI

con Swewa Schneider

drammaturgia Gianluigi Gherzi, Swewa Schneider

regia Gianluigi Gherzi

musiche e sound design Massimo Carniti, Swewa Schneider

voce fuori campo Moreno Agnella

consulenza foto/videografica @Erica Locatelli

disegno luci Simone Moretti

INGRESSO INTERI

Tesserati 2022/2023: 12,00 Euro

Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera annuale 2022/2023

(valida fino a tutto dicembre 2023)

Kitchen Teatro Indipendente

via dell’Edilizia 72

36100 Vicenza