Wit Matrix e Cesareo in Concerto al Teatro Astra

Ritorna il BRITISH DAY a Schio e quest’anno la colonna sonora sarà affidata ai WIT MATRIX, una miscela esplosiva di emozioni dove la musica, le immagini e gli effetti speciali avvolgeranno gli spettatori proiettandoli nelle tipiche atmosfere dei concerti dei Pink Floyd. Uno spettacolo coinvolgente, tutto da vedere e da ascoltare con un super ospite: Cesareo, chitarrista e compositore del gruppo “Elio e le Storie Tese”, vero fuoriclasse della chitarra.

Wit Matrix - Pink Floyd Tribute band in concerto al Teatro Astra di Schio alle ore 21.00 sabato 18/09/2021.

In scaletta le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “The Dark Side of the Moon“, “The Wall“, “Wish You Were Here”, “Division Bell” e altri ancora, opere che hanno attraversato quattro decenni di storia della musica rock mantenendo costante l’interesse del pubblico, motivo per cui lo spettacolo è adatto a tutte le fasce d’età.

Al seguito degli artisti, naturalmente, uno staff di professionisti formato da tecnici video e luci così come da ingegneri del suono, per contribuire a dare allo spettacolo la giusta imponenza studiato com’è nei minimi particolari coordinati dalla regia di Emilio Noaro.

I WIT MATRIX affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Nico Pendin, alla chitarra ritmica, acustica e steel guitar Andrea Tadiotto, alle tastiere Claudio Tiso, Alessandro Farina polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra, Andrea Bassan percussioni e batteria, voce solista Mirko Zanotto, coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiori.