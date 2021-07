Wilma Strabello presenta Soffi di seta: Arte a km zero... o quasi

Edoardo Maria Maggiolo presenta il primo di una serie di eventi che ospiterò presso il proprio show room.

Un' idea che si realizza: valorizzare l'arte del territorio.

E' un momento particolare il nostro, una brusca frenata ci ha costretti a pensare (finalmente!).

Abbiamo rivisto tutto il “mondo” relazioni, affetti, lavoro.

Molti di noi hanno fatto reset e hanno ricominciato.

In questo nuovo spirito si colloca “Arte a km zero … o quasi”.

Apre le porte a tutti coloro che esprimono, attraverso ogni forma d'arte, bellezza.

Quella bellezza che ci avvolge ogni qualvolta siamo invasi da emozioni.

La creatività è un aspetto sacro della vita dell’essere umano, poter creare qualcosa dal niente con consapevolezza è unico della nostra specie e molto probabilmente il solo immaginare di poterlo fare ha aiutato la nostra evoluzione.

Ma quando la creatività diventa arte?

Questa è una domanda difficile a cui non c’è una risposta rassicurante.

Quello che sappiamo con certezza, però, è che esiste una vibrazione sottocutanea che in un caso ti fa contorcere le viscere e nell’altro esclamare “bello”. E basta.



Wilma Strabello

creativa



Soffi di seta



Wilma Strabello è da oltre vent'anni un'affermata autrice di manualistica femminile e per bambini. Al suo attivo ha diversi libri pubblicati per le case editrici Giunti Demetra, Mondadori, Walt Disney.

Ricerca e sperimentazione hanno portato quest'autrice alla riscoperta e alla valorizzazione di antiche tecniche.

Ed è proprio dalla ricerca che nasce la linea di gioielli e accessori Soffi di seta.



Realizzati con i bozzoli dei bachi da seta, provenienti da allevamento veneto, tinti con colori rigorosamente naturali.bijoux sono colorati e super leggeri, adatti per illuminare un abito un po’ spento o per stupire con un accessorio davvero originale.

