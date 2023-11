Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato al Castello di Thiene

Sabato 25 e Domenica 26 Novembre 2023, si terrà, dalle ore 14:00 alle 18.30, presso il Castello di Thiene a Thiene, lo spettacolo teatrale per tutta la famiglia "Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato", a cura di Jar Creative Group.

Lo spettacolo si svolge ogni 30 minuti, dalle 14.00 alle 18.30.

Finalmente è arrivato il gran giorno: la Fabbrica di cioccolato più grande del pianeta riapre i battenti! Infatti il suo proprietario, il signor Willy Wonka, ha deciso di distribuire in giro per il mondo cinque biglietti d’oro nascosti nelle sue tavolette di cioccolato, per permettere ai cinque fortunati ragazzi che li troveranno di visitare la sua fabbrica. Con una regola speciale: il primo di loro che riuscirà a non perdersi nelle stanze della Fabbrica e a raggiungere il signor Wonka vincerà uno specialissimo premio!

Quattro dei ragazzi possessori del biglietto sono già alla sua ricerca! Quando il piccolo Charlie, il più povero di tutti, trova l’ultimo biglietto d’oro, l’impresa sembra disperata: ce la farà a recuperare lo svantaggio dagli altri bambini e ad incontrare Willy Wonka?

Gli serve il vostro aiuto: amici grandi e piccini, siete pronti a dare una mano a Charlie e a vivere insieme a lui questa meravigliosa avventura?

Si consiglia di arrivare almeno 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, 30 minuti prima per chi dovrà ritirare i biglietti

Durata spettacolo 55′ circa.

Prenotazioni: https://bit.ly/WillyWonka-Thiene