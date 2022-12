Wicked X-MAS, Marilyn Manson tribute al Mamaloca

Una vigilia di Natale ricca di sorprese assieme al grande tributo al reverendo DJ set prima e dopo il live sabato sera al Mamaloca, il locale storico dove si fa musica dal vivo a Vicenza.

SABATO 24/12/2022 DALLE ORE 21:00 ALLE 03:00

Mamaloca Wicked X-MAS | Apple Of Sodom (The MM tribute) + DJ set

Mamaloca

Si fa chiamare Marilyn Manson.

Marilyn come la bella e provocante Marilyn Monroe, Manson come lo spietato e crudele Charles Manson.

Un insieme di luci seducenti e ombre oscure che si incontrano in un unico personaggio, in un unico uomo.

Lucidate i vostri Sweet Dreams, beautiful people!

APPLE OF SODOM - Marilyn Manson Tribute

Il tributo al reverendo che non ha bisogno di presentazioni.

Concerti dal vivo, trucchi, costumi, effetti speciali.

Gli Apple of Sodom sono una tribute band italiana a Marilyn Manson nata nel 2008.

Il progetto nasce dalla volontà di proporre un tributo definitivo e fedele a questa grande Rock Star.

Per la loro perizia sia musicale che scenica, sono il tributo più richiesto dai locali del nord Italia (e non solo) oltre a vantare un vocalist che, senza finta modestia, è sosia perfetto del celebre Reverendo.

In attività da oltre 13 anni vantano di più di 200 esibizioni live con un riscontro sempre attivo dal pubblico.

Accomunati dalla passione per questo artista i musicisti della band sono fedeli allo stile, presenza scenica ed esecuzione musicale dei brani.

Mamaloca strada Provinciale 46 del Pasubio, 421/e Vicenza.

Info & prenotazioni: 0444 041949