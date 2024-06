Weekender Festival a Vicenza: musica, arte e cibo

Weekender Festival ritorna dal 14 al 16 giugno 2024 nella sua dimensione “abituale” di contesti che uniscono scenari urbani a giardini ed aree verdi per una nuova edizione ricca di novità con musica, arte e cibo.

Programma

• venerdì 14/06: Fango, Munstac, Massimo Santi, Giorgio, Cello Funk, Franky Souleman, Mario

• sabato 15/06: DJ Rou, Martino, Entalpia, Caldera Republic, Gianste, Moredauda

• domenica 16/06: Acidgigi, Materazi Future Club live, Buffa doc, Gaz, Macca, Supertears, Cate

Sabato 15 giugno in occasione del debutto ad EURO 2024 della Nazionale Italiana partita su maxischermo a partire dalle 21.00

Durante la partita saranno operativi tutti gli stand dei ristoratori ed i punti bar oltre che il "garden stage" all'interno dei giardini del Teatro Astra.

MAIN GARDEN STAGE:

Il palco principale, allestito all’interno del parco e dedicato ad artisti nazionali ed internazionali.

SECOND STREET STAGE:

Il second stage allestito nella parte urban del festival e dedicato a dj emergenti e del nostro territorio.

STREET FOOD VICENZA UNITED:

Un festival nel festival! 3 giorni dedicati ai ristoratori vicentini con le loro proposte culinarie in un contesto dove poter cenare seduti e non guardando le partite di EURO 2024 all’occasione.

RISTORATORI COINVOLTI:

PEP’S BURGER - smash burger and fries

RUDNIK - specialità balcaniche

RUDY - taco’s

RUMORI - polpette

IL BACARO DELLA PIZZA - pizza e lievitati

CAPO DI LATTE - gelato artigianale

DESIGN TALK & EXPO:

Uno spazio interamente affidato a creativi e designer per ospitare talk, mostre e workshop.

*Creative TBA.

CHILL RIVER PARK:

Una zona dove rilassarsi lungo il fiume tra l’ombra degli alberi e comodi allestimenti.

Ingresso su donazione libera

Organizzatore: From disco to disco con assessorato alle politiche giovanili

Informazioni:

tel: 3403165989