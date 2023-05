Webinar: simboli e messaggi nei giardini del rinascimento italiano

Indirizzo non disponibile

"Il Rotary Club Marco Polo Passport D2060" e "Immagina il Rotary" ti invitano ad una conferenza via Webinar aperta a tutti gratuitamente.

"Simboli e messaggi nei Giardini del Rinascimento Italiano" è un incontro con quanti vorranno scoprire tutto ciò che "non vedi" nei giardini rinascimentali.

Come nascono? Qual è il loro livello simbolico nella testa della Società del Rinascimento italiano, momento chiave della nostra cultura?



Link per il collegamento: meet.google.com/gwu-yvkj-vuw