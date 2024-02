 "We Want to Break Free", le canzoni dei Queen nel pianeta Centro Commerciale

La Compagnia Teatrale CMT, sotto la regia di Fabio Slemer, mette in scena sabato 17 febbraio 2024 "We Want to Break Free", un musical rock 'n' roll. Ambientato nell'anno 2368 sul pianeta Centro Commerciale, il musical dipinge una società distopica governata dalla tirannica Killer Queen, che esercita il suo controllo attraverso un software avanzato, annientando la coscienza individuale e omologando la popolazione al mondo virtuale. In questo scenario cupo, gli strumenti musicali sono proibiti e la musica è generata da algoritmi, priva di qualsiasi autenticità emotiva.

Contro questo regime oppressivo, si leva la voce dei Bohemians, un gruppo di giovani ribelli determinati a sfidare il potere stabilendo e a riportare in vita la vera musica. Il loro grido di libertà è un inno alla resistenza e alla speranza, sottolineato dai grandi successi dei Queen eseguiti dal vivo in lingua originale, che promettono di scuotere le fondamenta di questa società futuristica.

"We Want to Break Free"

Luogo: IL TEATRINO, Via S. Cristoforo, 27, Bertesina, Vicenza

Data: Sabato, 17 Febbraio 2024

Ora: 21:00

Prenotazioni: Fino a un'ora prima dello spettacolo al numero 347 6416986

Biglietti: 10 euro adulti, 7 euro fino a 14 anni