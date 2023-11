Waiting for Christmas: concerto gospel & spiritual (amazing gospel choir)

L’Amazing Gospel Choir nella storica chiesa di Santa Maria Assunta domenica 10 dicembre 2023 alle 18.00 per un concerto natalizio.

Il coro nasce a Este nel 2001, sotto la magistrale direzione di Marica Fasolato, con l’obiettivo di approfondire lo studio e lo spirito dei canti afro-americani, spiritual e gospel. Con un organico di circa quaranta elementi il coro svolge attività concertistica in tutto il Veneto, in varie città italiane, oltreché nelle città gemellate con Este (Leek e Bad Windsheim). Ha al proprio attivo importanti collaborazioni con band di musica leggera e la partecipazione a prestigiosi eventi corali di musica classica. Parte del repertorio è stata pubblicata su due CD: Singing in the Light of God con brani Gospel, Spiritual ed African (2011) Sing we all Noel con canti natalizi Gospel, Spiritual ed alcune African Carols (2012). Inoltre, il Coro vanta di numerosi riconoscimenti.



Evento organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Orgiano e dalla Pro Loco di Orgiano in collaborazione con l'Unità Pastorale 7.



Ingresso libero



Informazioni: 346 2494599 (solo WhatsApp)