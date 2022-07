Vorrei essere scrittore di musica. Bach e Pasolini con Mario Brunello e Guido Barbieri

Non poteva mancare il ricordo di un altro grande del nostro Novecento, anch’esso nato cento anni fa: Pier Paolo Pasolini, omaggiato da Mario Brunello e Guido Barbieri in Vorrei essere scrittore di musica. Bach e Pasolini. Tutto nasce dal fatto che proprio su Bach, un Pasolini ancora adolescente scrisse un saggio di forza e profondità sbalorditive. Verrà presentato da Guido Barbieri con Mario Brunello che eseguirà Bach sul violoncello piccolo o “violincello”, rarissimo strumento in uso all’epoca di Bach, accordato come un violino.

Martedì 2 agosto, h.21.00 - Teatro al Castello, Bassano del Grappa

Vorrei essere scrittore di musica. Bach e Pasolini.

Mario Brunello/Guido Barbieri

Una serata di musica e poesia, intorno a Johann Sebastian Bach e Pier Paolo Pasolini (di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita). A partire da uno sbalorditivo saggio su Bach scritto da un Pasolini ancora adolescente, Guido Barbieri – studioso, musicologo, mitica voce di Radio3 – e Mario Brunello - straordinario musicista - presentano una serata davvero indimenticabile.