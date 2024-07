Il Volo, i tre tenori saranno a Marostica il 3 luglio

Arrivano a Marostica i tre tenori più famosi al mondo, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, meglio conosciuti come Il Volo, per celebrare il decimo anniversario del Marostica Summer Festival. Il loro attesissimo ritorno è previsto per il 3 luglio 2024 alle ore 21.30 in Piazza Castello, segnando una nuova tappa dopo i successi dei concerti del 2014, 2015 e 2018. Da giovani rivelazioni italiane, oggi Il Volo vanta una carriera internazionale consolidata, con centinaia di esibizioni nei teatri più prestigiosi del mondo e milioni di dischi venduti.

Prima del concerto estivo, il trio si esibirà all'Ariston per la 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano "Capolavoro", anticipando il tour estivo "Tutti Per Uno – Capolavoro" che prenderà il via proprio da Marostica. Questa occasione speciale servirà a celebrare i 15 anni di carriera e di amicizia tra i membri del gruppo, presentando nuovi brani e i grandi successi che hanno segnato la musica italiana e il loro personale percorso artistico.

L'evento è frutto della collaborazione tra DuePunti Eventi e Volksbank con la Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, e il Marostica Summer Festival Volksbank del 2024 una partership dettata dalla passione e della professionalità che caratterizzano entrambe le organizzazioni.

La decima edizione di Marostica Summer Festival - Volksbank, ha già annunciato i concerti di Take That (7 luglio) e Deep Purple (11 luglio).

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di venerdì 2 febbraio (on line e punti vendita).

Inizio concerto ore 21.30.

Biglietti:

poltronissima platinum € 98+diritti di prevendita

poltronissima gold € 82+ diritti di prevendita

poltronissima € 69+ diritti di prevendita

poltrona € 50+ diritti di prevendita

tribuna € 55+ diritti di prevendita

Tutto il programma: https://www.marosticasummerfestival.it/