"Voglio tornare negli anni 90": il live show più grande d'Italia arriva al Doppio Malto

Gli appassionati della musica degli anni '90 avranno l'opportunità sabato 18 novembre 2023 di fare un salto nel passato con l'arrivo del live show "Voglio Tornare Negli Anni 90®" al Doppio Malto di Thiene. Questo evento, che si sta affermando come il più grande spettacolo live dedicato agli anni '90 in Italia, promette di offrire una serata unica e ricca di emozioni.

Il progetto "Voglio Tornare Negli Anni 90" ha già riscosso grande successo in tutto il paese, grazie a un format che riesce a catturare l'essenza di quel decennio. Artisti del calibro di Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65 e Corona saranno i protagonisti di questa serata, con le loro hit che hanno fatto ballare intere generazioni.

L'evento non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio show che include effetti speciali come fiamme, coriandoli, stelle filanti, macchine per bolle, animazione, sparkular e laser. Questi elementi contribuiranno a creare un'atmosfera unica e coinvolgente, trasportando il pubblico direttamente negli anni '90.

Inoltre, durante la serata verranno distribuiti numerosi gadget a tema, per rendere l'esperienza ancora più memorabile. Per chi desidera unire al divertimento anche una cena, è possibile prenotare un tavolo contattando il numero +39 333 419 5777 o il 0445 370832.

Il costo del biglietto post cena è di 5€ a persona, pagabile direttamente in cassa a partire dalle 22:00, per chi desidera partecipare esclusivamente allo spettacolo.

Dove: Doppio Malto, Via S.G Bosco 132, 36016 Thiene (VI).

Questa serata rappresenta un'occasione per tutti coloro che vogliono rivivere o scoprire l'energia e la magia degli anni '90. Un tuffo nel passato all'insegna della musica, del divertimento e della nostalgia.