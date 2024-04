Voci di primavera: concerto per soli, coro, orchestra

VOCI DI PRIMAVERA: CONCERTO PER SOLI, CORO E ORCHESTRA

Domenica 28.04.24, ore 17:00, Chiesa di S. Maria Assunta di Orgiano.

Coro Amici della Musica di Barbarano Mossano propone un concerto con musiche per coro, soprano, pianoforte, violoncello, violino e percussioni nella chiesa settecentesca intitolata a Santa Maria Assunta. Un'occasione per ascoltare il programma primaverile del Coro Amici della Musica di Barbarano Mossano e per ammirare le bellezze artistiche conservate in questa chiesa. Evento realizzato in collaborazione con l'Unità Pastorale 7 e con Pro Loco Orgiano.

Info: 346 2494599