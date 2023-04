Ngofeen Mputubwele, giornalista, saggista e produttore radiofonico, tra gli autori del podcast Radio Hours del New Yorker, laureato in legge presso la University of Pittsburgh School of Law con un master in sviluppo internazionale sarà protagonista con la scrittrice, giornalista e ricercatrice Igiaba Scego e la ricercatrice e traduttrice teatrale Valentina Rapetti martedì 18 aprile, alle 18, di Voci afrodiscendenti nel panorama culturale e artistico italiano contemporaneo. È questo l’ultimo di quattro webinar con esperti nazionali e internazionali dall’Italia e dagli Stati Uniti, dedicato a una ricognizione sulla presenza delle persone afrodiscendenti nel panorama artistico e culturale italiano.

Segui il webinar in diretta sul canale Youtube de La Piccionaia (in italiano) oppure vai a questo link per scegliere tra la fruizione in lingua italiana o in inglese.