Voce di donna: viaggio nel mondo femminile tra musica e poesia

Sabato 2 aprile 2022 alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Francesco a Schio (Vi) ci sarà un Concerto di musica e poesia dal titolo “Voce di Donna”

ossia le donne raccontate in letteratura e musica.

Spettacolo dove si intrecciano l’arte della narrazione e quella musica al fine di far rivivere le emozioni, l’anima e le vicende del mondo femminile.

La parte letteraria sarà affidata al Gruppo di Lettura Espressiva di Piovene

Rocchette e Schio. Alcune lettrici leggeranno lette poesie dedicate alle donne e che di donne raccontano, scritte da J. Goethe, Alda Merini, Maria Teresa di Calcutta ed altri.

La parte musicale invece sarà affidata al quintetto di musiciste (soprano,

mezzosoprano, flauto traverso, violino e pianoforte).

Saranno interpretate famose arie d’opera e da camera di vari compositori quali W.A. Mozart, G. Rossini. G. Verdi, F. Lehàr, Faure' ecc… non mancheranno stupende sonate esclusivamente strumentali e brani sacri come famose Ave Maria.

Una serata per dare “Voce” all’universo femminile evidenziandone forza, coraggio, amore, allegria, tristezza e religiosità.