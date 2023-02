Vo on the Folks: dalla Mongolia Enkhjargal Trio in concerto

Enkhjargal Trio protagonisti della seconda serata di Vo on the Folks 2023. Sabato 25 febbraio dalle 21 alla Sala della Comunità di Brendola è in programma il concerto del gruppo guidato da Enkhjargal Dandarvaanchig, virtuoso del morin khuur, antico strumento a due corde in crine di cavallo simbolo del popolo mongolo.

Enkhjargal Dandarvaanchig, musicista e cantante originario della Mongolia, ambasciatore musicale del suo paese, sarà accompagnato on stage da Solongo Damdin (al khuuchir) e Tungalag Purevdorj (alla yatga). Insieme danno vita a una musica evocativa ispirata dai paesaggi dell'Asia orientale, con un repertorio che spazia da composizioni tradizionali alle sonorità contemporanee.



Organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Brendola e la Banca delle Terre Venete, il “Vo’ on the Folks” rappresenta uno spazio privilegiato per la riscoperta e la tutela di preziose tradizioni da conservare e tramandare, rilette in chiave contemporanea.