ViYoung: incontri, laboratori e musica dedicati all’Europa e all’arte

È tutto pronto per dare il via alla seconda edizione di “ViYoung – Il Festival dei giovani”, in programma venerdì 24 e sabato 25 marzo in vari palazzi e spazi del centro storico di Vicenza. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato all'istruzione e politiche giovanili, coinvolgerà le ragazze e i ragazzi della città con una serie di eventi realizzati in collaborazione con associazioni giovanili e studentesche, categorie economiche e professionali, così come il mondo della scuola, dell’università e della cultura.

Le giornate saranno scandite da due temi principali: venerdì 24 marzo si parlerà di Europa, mentre sabato 25 marzo gli appuntamenti saranno incentrati sull’arte e i giovani.

Programma

Venerdì 24 marzo

Simulazione di una seduta del Parlamento europeo in lingua inglese che vedrà a confronto, nella sala del consiglio comunale di Palazzo Trissino, due classi delle scuole superiori cittadine.

La giornata proseguirà a Palazzo Chiericati con quattro interventi, dalle 14 alle 19.45, dedicati all’Europa e all’approfondimento di programmi Erasmus, bandi e ricerca di finanziamenti, partecipazione attiva e opportunità per giovani imprenditori e professionisti.

In piazza Matteotti, dalle 14, verrà esposta una selezione delle opere partecipanti al contest "Vicenza e i suoi giovani artisti", tra le quali verrà scelta quella vincitrice.

Il primo giorno di Festival verrà chiuso, sempre in piazza Matteotti, dall’aperitivo con djset “Omega party. Vicenza città universitaria”, dalle 18 alle 23.30.

Sabato 25 marzo

Per l’intera giornata gli under 30 potranno visitare con l’ingresso ridotto a 8 euro la mostra in Basilica palladiana “I creatori dell’Egitto eterno”.

Alla mattina si terrà la visita guidata nelle sale di Palazzo Trissino per gli studenti delle scuole superiori della città a cura del consigliere delegato alle politiche giovanili.

Alle 9.30 al salone d’onore di Palazzo Chiericati sarà la volta della tavola rotonda “Giovani e cultura - Prospettive e nuovi linguaggi”: un’occasione di confronto e riflessione sulle forme che la cultura può assumere, con l’assessore alla cultura, il direttore dei Musei Civici, il consigliere delegato alle politiche giovanili, il conservatore delle raccolte artistiche dei Musei Civici, una giornalista e un operatore culturale.

Saranno numerose le attività previste, per l’intera giornata, al polo giovani B55. Ci saranno workshop di scrittura tradizionale cinese, di musica, di stampa 3d e anche la premiazione e apertura della mostra relativa al concorso di fumetti “Fuori dalla Gabbia”.

Non mancherà nemmeno sabato l’intrattenimento. Dalle 16 alle 21.30 si svolgeranno piccoli concerti diffusi di musicisti emergenti in corso Palladio, piazza Matteotti, Loggia del Capitaniato e piazza delle Erbe.