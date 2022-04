ViYoung, al via la prima edizione del festival dei giovani

Prezzo non disponibile

Dal 22 al 24 aprile a Vicenza, in vari palazzi del centro storico e spazi cittadini all’aperto, si terrà la prima edizione di “ViYoung – Il festival dei giovani”, un’iniziativa che vedrà protagonisti ragazze e ragazzi della città. I temi, scelti dai giovani, saranno lavoro, ambiente e sport.

Il festival

Obiettivo di questo primo festival è offrire ai giovani un’occasione di conoscenza, crescita, approfondimento e confronto su temi per loro di maggiore interesse. Inoltre, il desiderio è quello di far divenire tale manifestazione un appuntamento annuale.

Il festival prevede appuntamenti ed eventi che coinvolgeranno associazioni giovanili e studentesche, categorie economiche e professionali, il mondo della scuola, l’università, enti culturali e associazioni. Accanto a meeting, tavole rotonde e momenti formativi, saranno proposti anche aperitivi a tema, intrattenimenti musicali serali all’aperto e concerti in teatro.

VENERDì

Venerdì 22 aprile sarà dedicato al primo tema scelto, dal titolo “Lavoro – Giovani e Impresa”, con un evento di orientamento al Teatro Astra dalle 8.30 alle 13 dedicato agli studenti.

Sfilata di moda con brand emergenti in piazza Biade dalle 18.30.

Si tratta di un tema, quello del lavoro, dell’occupazione e dell’imprenditorialità giovanile, che vede i giovani particolarmente sensibili, data la marcata vocazione imprenditoriale del territorio. Su tale tematica, un notevole supporto sarà fornito dalle sezioni giovani delle associazioni di categoria del territorio, da esperti e figure di riferimento del mondo economico vicentino.

SABATO

Il secondo tema, dal titolo “Ambiente – Giovani e Sostenibilità”, sarà affrontato sabato 23, con un dibattito dalle 9 alle 11 a palazzo Chiericati.

Dalle 9 alle 17 al polo Giovani B55 i ragazzi delle scuole superiori e dell’università si sfideranno su alcuni temi ambientali in un hackathon finalizzato a proporre progetti utili allo sviluppo sostenibile.

Dalle 15 alle 18.30 in piazza Matteotti (in caso di maltempo al B55) giovani eccellenze provenienti da tutta la provincia esporranno le loro realizzazioni in ambito imprenditoriale, associativo, socio-culturale, a conclusione di un percorso di valorizzazione dei talenti giovanili finanziato dalla Commissione europea.

Esposizione sulla sostenibilità dalle 16 alle 20 in piazza Matteotti cui seguirà un aperitivo green con dj set dalle 18 alle 23.30. Entrambi gli eventi verranno annullati in caso di maltempo. Dalle 20 alle 22, al Ridotto del Teatro comunale, andrà in scena “Shape your future”, un incontro sul tema dell’errore e sulla promozione della cultura del fallimento.

DOMENICA

Domenica 24 il festival si concentrerà sull’ultimo tema scelto, dal titolo “Sport – Giovani e Salute”. Lo sport è visto, infatti, quale buona pratica educativa per i giovani per consentire loro di coltivare rapporti veri e reali tra pari. Permette, inoltre, di superare la tendenza all’individualismo in cui sono spesso confinati nella quotidianità, a causa di rapporti sempre più virtuali.

Alle 21, al Teatro Astra andrà in scena il concerto “I Notturni, tributo a Fabrizio de Andrè”.

A causa delle previsioni meteo avverse, sono state rinviate a data da destinarsi, infatti, la “domenica sportiva”, in programma dalle 9.30 alle 12.30 a parco Fornaci con la possibilità di cimentarsi in nuove discipline; e le “interviste ai campioni”, previste, sempre nell’area verde di via Farini, dalle 16 alle 18.30.?