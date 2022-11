Vivinaturainmusica, con il coro Pueri Cantores

Sabato 26 novembre 2022 alle ore 20,30 presso il Santuario del Beato Claudio a Chiampo, il coro “Peri Cantores” del Veneto diretto dal Maestro Roberto Fioretto si esibirà nel concerto “VIVINATURAINMUSICA”.

L’evento è stato organizzato da LILT (Lega Italiana per la lotta contro i Tumori) per raccogliere fondi a favore delle proprie iniziative a sostegno dei malati oncologici. Il concerto sarà un’occasione per riflettere sulla natura e sulla responsabilità di ognuno nel predisporre piani di salvaguardia del territorio in cui viviamo e di noi stessi. Il nostro pianeta sta affrontando sfide senza precedenti in termini di clima e ambiente che, nel loro insieme, costituiscono una minaccia per il nostro benessere. Sono infatti in deciso aumento le malattie oncologiche la cui responsabilità è attribuibile all’inquinamento che ci sovrasta. Per conseguire la sostenibilità a lungo termine dobbiamo considerare l’ambiente, il clima, l’economia e la società come parti inscindibili della stessa entità. Proprio su questo aspetto il coro “Pueri Cantores” del Veneto porterà il suo contributo culturale alla causa proponendo un repertorio musicale volto a presentare gli elementi naturali e suggerimenti per contrastare le minacce ecologiche e le catastrofi naturali. Siamo ancora in tempo per adottare misure decisive per ridurre al minimo i danni e ripristinare ecosistemi cruciali e meglio proteggere ciò che abbiamo. Anche Papa Francesco rivolge un appello a ogni uomo di questo pianeta per salvare la terra oppressa e devastata dalle malattie che distruggono il suolo, l'acqua, l'aria e tutti gli esseri viventi e le guerre che pesano sul futuro dell'umanità.

Il coro "Pueri Cantores" del Veneto ha al suo attivo un curriculum prestigioso in 37 anni di attività. Nella sua storia il coro è stato infatti diretto da illustri direttori d'orchestra come John Eliot Gardiner, Claudio Scimone, Giuliano Carella, Ion Marin e ha collaborato con Teatri lirici quali la Fenice di Venezia, L'Arena di Verona e il Teatro Real di Madrid. Inoltre il coro ha tenuto concerti in diverse città europee con rinomate orchestre tra le quali si ricordano la "Croatian Chamber Orchestra", l’Orchestra sinfonica della “Florida State University”, la “New York Chamber Orchestra”, l'“Orchestra Verdi di Milano, “I Solisti Veneti”, la “Philarmonia Veneta”, “I Musicali Affetti” e l’“Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza, l’orchestra della Fenice di Venezia, l’orchestra dell’Arena di Verona.

Il progetto del coro "Pueri Cantores" del Veneto, riunisce ragazzi di vari centri della Regione quali Padova, Vicenza, Lonigo e Mestre, è stato definito recentemente dalla critica "il miglior coro di voci bianche d'Italia" e si prefigge in prevalenza uno scopo educativo che, tramite la pratica del canto, accompagna la crescita dei più giovani avvalendosi di uno studio approfondito sul controllo del fiato che sviluppa notevoli benefici sull'equilibrio psicofisico della persona. L'attività corale, secondo recenti studi medico-scientifici, contribuisce efficacemente all'esigenza sempre più attuale di orientare le nuove generazioni all’acquisizione di valori e uno stile di vita che li orienti verso una coscienza nuova legata alle energie più sottili che appartengono ad ognuno di noi. Sarà alquanto evidente, a chi avrà l'opportunità di ascoltare i ragazzi del coro "Pueri Cantores", la straordinaria preparazione e il loro livello artistico che evidenziano quanto l'espressione musicale e in particolar modo il canto siano veicoli formidabili di fascino e di crescita educativa dei più giovani.



Ulteriore prova di questo riconoscimento da parte della comunità musicale internazionale è data dal fatto che il coro ha avuto, per il 2023, una richiesta di collaborazione con la Varna International, per l’esecuzione del Requiem di Mozart e “Suor Angelica” di Puccini con la New York Chamber Orchestra che saranno dirette dal maestro Gregory Buchalter direttore del Metropolitan Opera House di New York.