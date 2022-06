Vivi natura in musica al castello di Montecchio

Nell’ottica della sensibilizzazione al tema del rapporto uomo - ambiente, sostenuto dalla Comunità Europea e l’Assemblea delle Nazioni Unite 2022, il coro “Pueri Cantores” del Veneto APS, diretto dal M° Roberto Fioretto propone la conferenza-concerto “VIVINATURAINMUSICA” che si realizzerà sabato 2 luglio alle ore 20,45 presso il Castello di Romeo a Montecchio Maggiore (VI).

Il tema sarà l’ambiente e la natura e quanto l’uomo di oggi opera nella costruzione e nella distruzione del pianeta terra.



Il coro “Pueri Cantores” del Veneto ha al suo attivo un curriculum prestigioso in 37 anni di attività Nella sua storia il coro è stato infatti diretto da illustri direttori d'orchestra come John Eliot Gardiner, Claudio Scimone, Giuliano Carella, Ion Marin e ha collaborato con Teatri lirici quali la Fenice di Venezia, L'Arena di Verona e il Teatro Real di Madrid. Inoltre il coro ha tenuto concerti in diverse città europee con prestigiose orchestre quali: la "Croatian Chamber Orchestra", l’Orchestra sinfonica della “Florida State University”, la “New York Chamber Orchestra”, l'“Orchestra Verdi di Milano, “I Solisti Veneti”, la “Philarmonia Veneta”, “I Musicali Affetti” e l’“Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza.