Menù dedicato alla città di Vicenza da Passami il Sale

Da Passamilsale venerdì 4 e sabato 5 marzo, a pranzo e cena, un menu vicentino doc, le ricette scelte si ispirano al libro di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi " La cucina Vicentina".

Il locale di Porta Castello a Vicenza dedica la serata alla città:

"Vicenza è tra le dieci città finaliste per il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2024 e proprio il prossimo 4 marzo, la città sosterrà l’audizione con la Giuria del Ministero della Cultura. A Passamilsale facciamo il tifo per questa nostra città di adozione, la città che ha visto nascere e crescere in nostri figli, la città a cui anche noi vogliamo bene."

'Sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città e ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio, soltanto avendo innanzi agli occhi questi monumenti, se ne può comprendere il grande valore. Con la loro mole e con la loro imponenza essi devono, per dir così, riempire gli occhi, mentre con la bella armonia delle loro dimensioni, non solo nel disegno astratto, ma in tutto l'insieme della prospettiva, sia per quello che sporge, che per quello che rientra, appagano lo spirito' ci piace citare Goethe che ha usato per Vicenza parole ineguagliabili."



Prenotazione raccomandata al 328 3782240