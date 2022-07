Viva Verdi, lunedì spettacolo gratuito in piazza dei Signori

Lunedì 11 luglio 2022 ore 20,45, ritorna in piazza dei Signori Viva Verdi, lo spettacolo di musica lirica ad ingresso libero giunto quest'anno alla XVIII^ edizione.

"La bellissima "abitudine" di Viva Verdi - è stato il commento dell'assessore alla cultura Simona Siotto - ritorna puntale anche quest'anno, grazie all'impegno di tutti e soprattutto al magico dono del maestro Fracasso di saper mettere la grande musica lirica a disposizione di tutti, nella straordinaria cornice di piazza dei Signori".

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.45 per non disturbare le esecuzioni concertistiche. A partire dalle 20 si potranno occupare i numerosi posti gratuiti a disposizione, è preferibile la prenotazione telefonando allo 0444/388311 oppure mandando una mail a eventi@tvavicenza.it

Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo scanditi dalla presentazione di Sara Pinna. Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori.

Sul palco si esibiranno anche un soprano lirico ed un tenore.

Il concerto non sarà trasmesso in diretta televisiva. La registrazione della XVIII^ edizione di "Viva Verdi" andrà in onda su TvA giovedì 14 luglio alle 21.15 e domenica 24 luglio alle 15.45.

Su Telechiara sarà possibile rivedere il concerto domenica 31 luglio alle 21. Nei mesi successivi verranno programmate ulteriori repliche.

Il concerto Viva Verdi, organizzato da Videomedia S.p.A., società editrice di TvA e di Telechiara, con la collaborazione del Comune di Vicenza.