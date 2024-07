Viva Verdi, la grande lirica in piazza dei Signori, concerto gratuito

Lunedì 22 luglio 2024 torna in piazza dei Signori “Viva Verdi”, lo spettacolo di musica lirica a ingresso libero giunto quest'anno alla XX^ edizione. Il concerto, organizzato da Videomedia S.p.A., società editrice di TvA e di Telechiara, con il sostegno del Comune di Vicenza e il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, avrà inizio alle 21.

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.45 per non disturbare le esecuzioni concertistiche. A partire dalle 21 si potranno occupare i posti rimasti eventualmente liberi.

Il Coro e Orchestra di Vicenza e il Coro di Santa Cecilia di Portogruaro, diretti dal maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo scanditi dalla presentazione di Sara Pinna. Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori. Sul palco si esibiranno anche il soprano Claudia Pavone e il tenore Matteo Roma.

Già nel tardo pomeriggio, dalle 18, in ben cinque punti del centro storico di Vicenza si esibiranno altrettanti gruppi musicali per allietare i passanti e accompagnarli all’inizio del concerto.

Martedì 23 luglio, sempre in piazza dei Signori, la cittadinanza potrà godere dell’ironia graffiante, della musica originale, delle parodie, della comicità e della riflessione sociale che da sempre caratterizza il teatro moderno del gruppo dell’Anonima Magnagati. I tre comici saranno accompagnati dall’intramontabile band composta da Silvia Carta, Giuliano Pastore, Alcide Ronzani e Nicola Maranzan e dalle voci del Coro di Vicenza diretti dal Maestro Giuliano Fracasso.

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.30. A partire dalle 20:20 si potranno occupare i posti rimasti eventualmente liberi.