“Viva Verdi”: concerto gratuito lunedì in piazza dei Signori

Concerto gratuito per 2.100 posti lunedì 17 luglio 2023 alle ore 21 in Piazza dei Signori a Vicenza. “Viva Verdi”, è lo spettacolo di musica lirica più importate della città ad ingresso libero, giunto quest'anno alla XIX^ edizione.

Il pubblico con prenotazione è invitato ad arrivare in piazza da contra' del Monte e da piazza Biade, accanto alle “Colonne” di piazza dei Signori, dalle 20 alle 20.45. I posti lasciati liberi potranno essere occupati da chi è sprovvisto della prenotazione.

Si potrà comunque assistere allo spettacolo, in piedi, da piazza Biade, poiché non è previsto alcun oscuramento dell'area riservata agli spettatori.

Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo scanditi dalla presentazione di Sara Pinna. Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori. Sul palco si esibiranno anche il tenore Walter Fraccaro e gli studenti del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza.

Il concerto non sarà trasmesso in diretta televisiva. La registrazione della XIX^ edizione di "Viva Verdi" andrà in onda su TvA venerdì 21 luglio alle 21.15 e domenica 6 agosto alle 15.45.

Su Telechiara sarà possibile rivedere il concerto martedì 5 settembre alle 21.05. Nei mesi successivi verranno programmate ulteriori repliche.