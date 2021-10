Vite vintage: Festival del vino al Castello di Giulietta

???? ??????? - ???????? ??? ???? ai Castelli di Giulietta e Romeo Montecchio Maggiore il 23 e 24 ottobre 2021.

Manifestazione dal carattere storico, paesaggistico e naturalistico, tutto arredato in stile vintage che promuove e sostiene le cantine della Valle dell' Agno e del Chiampo che, con i loro vini più rappresentativi, faranno da scenario a un’indimenticabile wine experience.

- 2 zone vini con info per ogni prodotto e cantina

- Sommelier per la somministrazione dei vini

- Degustazione e acquisto vini con modalità “token”

- Possibilità di accomodarsi ai tavoli nella corte del Castello

- Possibilità di acquistare bottiglie per asporto

- Cucina attiva con taglieri di salumi e formaggi e hamburger per tutta la durata del festival.

- Bar a disposizione: analcolici, aperitivi, birre

- Terrazza Panoramica sempre aperta

- Dj set in orario aperitivo e dopocena

- Adatto alle famiglie e ai più piccolini

- I cani di piccola e media taglia sono i benvenuti

- Sarà allestita una mega tensostruttura riscaldata all'occorrenza.

dalle 19:30 alle 23:00

Solo di inaugurazione festival con menu fisso (carne o pesce) e vini del festival

(gradita la prenotazione)

dalle 11:00 alle 23:00

con vini del festival

e con musica dal vivo

dalle 11:00 alle 20:00

con vini del festival

e con musica dal vivo

Cantine presenti:

Corte Capitelli

Masari

Davide Vignato

Cà Rovere

Iseldo Maule

Diletta Tonello

Chiesa Vecchia

Natalina Grandi

Terre di Cerealto

Vitevis

Tenuta l'Armonia

NON serve il location totalmente all'aperto

(nella zona ristorante serve il green pass)