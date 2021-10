Vita in villa a villa Fracanzan Piovene

Ad Orgiano, ai piedi dei colli Berici, esiste una Villa dove il tempo si è fermato: un luogo suggestivo non solo per la dolcezza del paesaggio circostante, ma anche per la ricchezza della sua storia, dove architettura e natura si intrecciano. Villa Fracanzan Piovene è rimasta come un tempo e testimoniando come si viveva in una villa veneta tra gli svaghi dei signori e il lavoro dei contadini.

Con We Tour vi tufferete nel passato scoprendo le curiosità e la storia di questo luogo attraverso oggetti d’epoca e ambienti originali.

Prenotazione obbligatoria.



info e prenotazioni: info@wetourguide.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...