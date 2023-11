Vissi d'arte, Maria Callas: vita da soprano, a Villa Cordellina

Indirizzo non disponibile

Concerto Teatrale per celebrare i 100 anni della nascita di Maria Callas, sabato 2 dicembre, ore 20.45, Villa Cordellina, Salone del Tiepolo, Montecchio Maggiore.

Alessandra Borin Soprano e voce narrante

Matteo Dal Toso Pianoforte

Il 2 dicembre del 1923 nasceva a New York Anna Maria Cecilia Sofia Kalogeropoulou, Maria Callas, una donna che con il suo temperamento, la sua voce e la sua personalità, ha saputo incantare il pubblico di tutto il mondo. Acclamata come divina, morirà sola a Parigi nel 1977.

Il soprano Alessandra Borin interpreta, con musica e parole, l’umanità di una diva, ripercorrendone simbolicamente il vissuto artistico ed emotivo. Vicende, pensieri e riflessioni sulla vita da soprano, saranno raccontati attraverso un testo che racchiude anche dei cenni autobiografici della stessa Callas ed alcuni scritti di Remo Schiavo, a cui la Città di Montecchi oMaggiore dedica la serata.



Ingresso gratuito, posti limitati con prenotazione obbligatoria a: cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it | 0444 705768