Visite guidate alla mostra di Marinali a Bassano

In occasione della mostra "Marinali e Bassano, con uno sguardo di Fabio Zonta", i Musei Civici di Bassano del Grappa hanno il piacere di annunciare il programma delle visite guidate.

PROGRAMMA

Le visite, previste tutti i venerdì alle ore 15:00, saranno organizzate in unico turno per un massimo di 15 persone (e a partire da un numero minimo di 5 partecipanti). Il ritrovo è previsto presso la biglietteria del Museo Civico.

PROGRAMMA COMPLETO

www.museibassano.it/articolo/visite-marinali-e-bassano

INFORMAZIONI

La prenotazione è obbligatoria!

Il costo è compreso nel prezzo del biglietto di ingresso alla mostra:

• 7 € intero

• 5 € ridotto

• Gratis per i residenti nel comune di Bassano del Grappa

PERCORSO DI VISITA

Il percorso di visita avrà inizio con la mostra allestita in Galleria Civica e proseguirà poi in esterno con la visita alle sedi di Piazza Libertà, Chiesa di San Giovanni, Municipio cittadino, Duomo di Santa Maria in Colle e Palazzo Roberti.

INFO E PRENOTAZIONI

T +39 0424 519 901

biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it