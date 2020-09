Visite guidate a Palazzo Chiericati

Se l’autunno incalza, cosa c’è di meglio di un’immersione nell’arte che ritempra lo spirito con i suoi colori, le sue curiosità e le sue bellezze?

Palazzo Chiericati offre un’occasione speciale: la sua ricchezza in opere d’arte e l’originalità della dimora palladiana permettono di godere di un’esperienza unica! Noi Guide di Wetour aggiungeremo la nostra passione per raccontarvi la storia del palazzo e delle bellissime collezioni.

Palazzo Chiericati è uno dei palazzi più belli del centro storico di Vicenza e il museo, nel suo nuovo allestimento è straordinario. Le sue collezioni permettono di fare un salto nel tempo ammirando opere di artisti che hanno contribuito a dare lustro alla storia della nostra città.

Vieni a visitare Palazzo Chiericati con noi! Sarà un’esperienza unica.

Ecco alcune date in cui si può partecipare ad una visita guidata organizzata da noi!

QUANDO: Sabato 3 ottobre – Sabato 25 ottobre – Sabato 31 ottobre

DOVE: ritrovo entrata Palazzo Chiericati – ore 15.30

TARIFFA: 10 euro a persona

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – posti limitati

Informazioni : info@wetourguide.it