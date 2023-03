Visite all'area Archeologica di corte dei Bissari ogni sabato mattina

Prezzo non disponibile

Sopra l’Area Archeologica di Corte dei Bissari si trovava il Palazzo del Podestà della Vicenza Comunale. In occasione dell'apertura della mostra "I creatori dell'Egitto eterno", allestita in Basilica palladiana, i visitatori potranno vedere anche l'area archeologica del monumento, alla scoperta delle tracce dei Veneti antichi, dei Romani e dei Longobardi, partecipando alle visite con l'archeologa in programma il sabato alle 10 dal 7 gennaio al 6 maggio con appuntamento alle 10 all'ingresso della Basilica.

Visitabile ogni sabato mattina per tutta la durata della Grande Mostra "I creatori dell'Egitto Eterno"

La partecipazione alla visita accompagnata ha un costo di 4 euro a persona ed è gratuita per bambini fino ai 6 anni.

E' consigliata la prenotazione scrivendo a didattica.scatolacultura@gmail.com

Su richiesta è possibile visitare l'area archeologica anche in altri giorni e orari; il servizio è rivolto ai gruppi.

Informazioni sulla mostra "I creatori dell'Egitto eterno" https://www.mostreinbasilica.it/it/