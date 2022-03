Visitando Arsiero e la Val di Riofreddo

Ad Arsiero, domenica 27 marzo, la Pro Loco vi guiderà alla scoperta del paese e della Val di Riofreddo.

Il ritrovo è fissato per le ore 9 nel Piazzale della ex Stazione. Si partirà con la scoperta del centro storico di Arsiero, si proseguirà per San Rocco e per la Val di Riofreddo per poi tornare verso il punto di partenza.

E’ previsto un punto di ristoro lungo il percorso.

Per partecipare alla passeggiata non è necessario il Green Pass ma è sufficiente il distanziamento tra i partecipanti.

Iscrizione obbligatoria ai n. 340.0012897 o 329.3331614 o scrivendo a proarsiero@libero.it entro venerdì 25 marzo.

Contributo partecipazione € 3,00

