Visita serale al Parco Villa Guiccioli: i Grandi Alberi raccontano

Un parco storico, un'apertura serale in esclusiva. Quattro esperti di natura, benessere, educazione ambientale e creatività a disposizione.

Una proposta per trascorrere una serata nello splendido parco storico di Villa Guiccioli a Vicenza.

Un nuovo modo di osservare la natura tra divertimento e meraviglia.

SABATO 29 ALLE ORE 20:00 ALLE 23:00

Notte Verde al Parco Villa Guiccioli: i Grandi Alberi raccontano

Parco storico di Villa Guiccioli, Vicenza

Sei invitato ad indossare indumenti comodi e scarpe da trekking.

Le lanterne a led le forniamo noi, ma se vuoi porta con te una torcia.

In questa fase ancora delicata dal punto di vista sanitario, dovremo rispettare alcune regole e precauzioni per la salvaguardia della nostra salute:

• tutti i partecipanti dovranno avere con se mascherina (almeno una) e gel disinfettante per le mani. Le mascherine verranno usate solo quando necessario;

• si dovrà mantenere una distanza di 2 metri durante tutto lo svolgimento della serata (escluse famiglie e conviventi);

• si pagherà portando i soldi contati.

Durata prevista: 2 ore circa.

Livello di difficoltà: Facile

Dati tecnici: percorsi brevi senza dislivello

Ritrovo: alle 19:45 puntuali presso Viale Dieci Giugno, 115, 36100 Vicenza

https://goo.gl/maps/Vf3xexiWJKmBwkWL8

Prezzo: 10 euro

Ragazzi fino 10 anni 5 euro

Prenotazione obbligatoria, tramite email a :cammina.respira.rallenta@gmail.com. Oppure tramite WhatsApp al 339 657 2916 Eleonora

Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica