Visita al Museo della Pietra per bambini e famiglie

Nel cuore dei Colli Berici, esiste un luogo unico dove storia, preistoria, natura, rocce, geologia e tradizioni si fondono in un grande e magico mondo.

DOMENICA 4 LUGLIO, in un pomeriggio ricco di scoperta e divertimento!

Dopo una breve e ombreggiata passeggiata con la guida naturalistica abilitata, ci si addentra nel “bosco didattico” per un breve momento di divertimento.

L' avventura prosegue fino ad arrivare al MUSEO DELLA PIETRA: si entra alla “priara de Cice”, costituita da ambienti molto ampi e caratterizzati da suggestivi soffitti, con le tracce geometriche lasciate dall’estrazione dei blocchi di pietra di Vicenza. Verrà spiegato come nel passato avveniva l’estrazione e la lavorazione della pietra.

A poca distanza dalla cava si potrà visitare anche la CASA RUPESTRE, abitata fino alla fine degli anni '50. La casa è arredata con i mobili d'epoca, è un tuffo nel passato, in un tempo in cui la vita contadina scorreva più lenta e povera.

L'escursione riprenderà con un’altra breve passeggiata naturalistica, fino a tornare al punto di partenza.

Alla fine una gustosa sorpresa: ci saranno le fantastiche ragazze del Caseificio “Sapori di Montegnago” di Villaga (VI) che presenteranno una degustazione dei formaggi. Per i bambini è prevista una degustazione pensata per loro. Il tutto sarà abbinato all’intenso gusto del succo di melograno, dell’azienda “Nuova Colombara” di Poiana Maggiore (VI).



Ecco i dettagli:

- Ore 16.30: arrivo e registrazione a Zovencedo (VI) presso il parcheggio in Via Strada Provinciale 108 n.2 (se non si dovesse trovare posto, si consiglia di parcheggiare al cimitero, in Via Roma 42, a circa 500 metri)

- Ore 16.35-17.00: camminata naturalistica con giuda

- Ore 17.00-18.00: visita guidata al museo della pietra e casa rupestre

- Ore 18.00-18.30: ritorno in camminata naturalistica con giuda

- Ore 18.30-19.00: incontro con il Caseificio “Sapori di Montegnago” e degustazione dei loro formaggi



Alla fine del tour, sarà possibile acquistare i prodotti degustati.



Cosa serve:

- Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

- Acqua da bere



Grado di difficoltà: semplice

Lunghezza percorso: circa 3 km

Evento adatto ai bambini.



COSTO

Costo adulti: 16 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 10 euro cad. (degustazione baby)

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito (senza degustazione)



Il prezzo comprende:

- Guida abilitata naturalistica Elena Bettio per tutto il percorso del tour

- Ingresso e visita guidata del Museo della Pietra e Casa Rupestre

- Degustazione del piattino di formaggi del Caseificio Sapori di Montegnago

- Organizzazione tecnica



Il prezzo non comprende

- Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.



Nota bene:

- Porta con te l’acqua da bere

- L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

- In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

- Si raccomanda la puntualità.

- Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarpe comode

- Evento a numero a chiuso.



E' obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento.

Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (preferibilmente entro il giorno prima)

Cliccando qui: https://forms.gle/2AYW2tYKf16UfKVj7

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...