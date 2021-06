Visita guidata: Villa e Giardino Trissino-Marzotto

Sulla sommità del colle del paese di Trissino si erge, imponente, la Villa omonima, un tempo residenza della famiglia che, nella figura di Giangiorgio, ricolleghiamo agli anni di formazione di Andrea Palladio.

Dove un castello un tempo dominava la valle dell’Agno si incontrano ora le forme ingentilite della dimora che tra XV e XVIII secolo ne prese il posto. Vi lavorarono importanti architetti, come Francesco Muttoni, Girolamo dal Pozzo e, forse, Girolamo Frigimelica.

La Villa, oggi proprietà della famiglia Marzotto, ospita ricchi arredi e preziose opere d’arte, e affascina per il suo essere ancora casa viva e abitata. Non meno interessante il suo vasto parco di 20 ettari, tutto da scoprire nella sapiente alternanza di zone in piena luce, dalle copiose fioriture, e luoghi freschi ed ombrosi, dove si innalzano maestosi alberi ultracentenari.

Addentrandoci dunque in una piacevole passeggiata alla scoperta del giardino e del parco della Villa scopriremo con sorpresa che in realtà le ville sono due…

QUANDO: Domenica 27 giugno 2021, dalle ore 16.00 .

DOVE: appuntamento a Trissino, davanti a Villa Trissino Marzotto, Piazza Gian Giorgio Trissino, 2

COSTO: visita guidata 10 euro adulti, 5 euro bambini dai 6 ai 14 anni, gratis bambini 0-6, più biglietto d’ingresso speciale ridotto alla Villa euro 10 p.p. (bambini fino agli 11 anni ingresso gratis)

DURATA: 1h45 ca.

Prenotazione obbligatoria tramite email a vicenzatourguide@gmail.com

***La visita sarà condotta in ottemperanza alle normative anti-Covid con un numero ridotto di partecipanti.

