Visita guidata: Vicenza e le Torri del Medioevo

Vicenza, una città di torri: torri come baluardi di difesa, torri usate come prigioni, case-torri per le famiglie più potenti; persino i campanili ne richiamavano l’aspetto. Molte di queste sono scomparse, alcune si indovinano nella struttura di altri edifici, altre sono sopravvissute. L’itinerario guidato ci porta nel cuore del Medioevo, in una città segnata da forti tensioni, abituata ad assedi e battaglie.

SABATO 15 MAGGIO 2021 DALLE ORE 18:00

Prezzo: € 10,00.

Partenza dall'ufficio IAT di piazza Matteotti, 12.

Durata tour: massimo 2 ore.

Gratuità: fino ai 12 anni compiuti.

Il numero massimo dei partecipanti sarà stabilito in ottemperanza alle normative in vigore.

Prenotazioni richieste come da direttive anticovid in vigore.

Le visite annullate per misure di contenimento C19 non saranno recuperate. Eventuali quote pagate saranno rimborsate.

Si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo al fine di espletare le pratiche di iscrizione al tour e garantire la partenza con puntualità.

Info e prenotazioni

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

tel. 0444 320854

iat@comune.vicenza.it

Prenotazioni online

https://www.vicenzae.org/it/vicenza-tour-2021